تراند الفن: أرسنال يدعم ساكا بعد تعرضه للعنصرية في نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - أصدر نادي أرسنال الإنجليزي، بيانًا لدعم النجم الشاب بوكايو ساكا، لاعب فريقهم الأول ونجم المنتخب الإنجليزي، بعد العنصرية المُمارسة ضده في الساعات الأخيرة عقب خسارة إنجلترا لنهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقال نادي أرسنال في بيان رسمي عبر موقعه: “ساكا ارفع رأسك عاليًا، نحن فخورون جدًا بك، ولا يُمكِننا الانتظار للترحيب بك في بيتك في أرسنال قريبًا”.

وتابع البيان: “الليلة الماضية شهِدنا القيادة والشخصية التي لطَالما عرفناها وأحببناها في بوكايو، لكن هذا الشعور بالفخر تحول إلى حِزن في وجه التعليقات العنصرية التي تعرض لها لاعِبنا الشاب”.

وأضاف: “مرة أخرى، نشَعر بالحزن لأن نقول إننا نُدين العنصرية، لا يُمكن أن يستمر هذا يجب على منصات التواصل الاجتماعي والسُلطات التحرك لوقف هِذه الانتهاكات التي يتعرض لها لاعبونا الآن”.

وأتم: “لدينا إجراء داخلي لضمان حصول لاعبينا على الدعم العاطفي، وللأسف ليس هُناك الكثير مِما يُمكِننا القِيام به”.

وشنت بعض من جماهير منتخب إنجلترا، هجومًا عنصريًا على بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال، عقب خسارة نهائي كأس أمم أوروبا أمام إيطاليا، بعد إهداره لركلة الجزاء الأخيرة.

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