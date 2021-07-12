تراند الفن: سلطان عُمان يغادر المملكة بعد زيارة دولة شهدت عدة اتفاقيات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: غادر سلطان عمان هيثم بن طارق المملكة بعد زيارة جري فيها توقيع عدة اتفاقيات ومذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني. وكان ولي العهد قد اصطحب السلطان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

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