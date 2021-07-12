تراند الفن: “تشريعية النواب” تناقش طلب إحاطة حول سوء مستوى الشهر العقاري بالسيوف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - ناقشت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، الطلب المُقدّم من النائب أبوالعباس فرحات تركي، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسكندرية، بشأن سوء حالة الشهر العقاري “السيوف”، وسوء مُستوى الخدمات التي يقدمها هذا المقر الذي وصفه بـ “غير آدمي”.

وأشار النائب إلى أنه تقدم بطلبات عديدة في هذا الشأن طوال الدورة الماضية بداية من عام 2016، مُطالبًا بتوفير مكان آدمي لأهالي دائرة المنتزه، مع السعي لضرورة إيجاد وتوفير موقع بديل لكن دون جدوى.

وأوضح النائب تركي، أنه تقدم باقتراح برغبة سنة 2018 لتوفير مكان بديل لإنشاء شهر عقارى بديل، مع توفير قطعة أرض مساحتها 336 لإنشاء شهر عقاري عليها بأرض الشركة المتحدة بموجب قرار التخصيص رقم 14 بتاريخ 23 أكتوبر من عام 2019، وتم عمل محضر استلام بتاريخ 18 مارس 2020، وتسلمت لجنة من الوزارة العدل الأرض في 12 أغسطس من نفس العام بوجود الحي، وتم إعداد مُقايسة بمبلغ 8 ملايين لبناء أكبر مجمع شهر عقاري بالإسكندرية.

وطالب عضو مجلس النواب، كلا من وزارتي العدل والتخطيط بتوفير المبلغ وبناء مقر الشهر العقاري ليكون بديل عن المكان الغير آدمي الحالي، مشيرًا إلى أن هذا المكان سيخدم أكثر من 2 مليون مواطن بدائرة المنتزه بأقسامها الثلاث المنتزه أول وثاني وثالث، ليكون أكبر مُجمع على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد المستشار أحمد صابر، مستشار وزير العدل، ما ذكره النائب، مطالبا بتوفير الدعم من وزارة العدل لبناء المجمع، فيما أوضحت مسؤولة وزارة التخطيط، أن الوزارة ستسعى إلى توفير الاعتماد.

وأعلن رئيس اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، استمرار انعقاد المناقشات، وأن هذا الطلب مُمتد، وسيتم تحديد لجنة تالية بحضور تمثيل أكبر من وزارة التخطيط والعدل من أجل وضع حد لإنهاء مُعاناة الأهالي، وبناء مقر جديد للشهر العقاري، تضامنًا مع طلب النائب وخدمة لأهالي المنطقة.

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