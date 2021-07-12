تراند الفن: مدحت عبد الهادي قلب الأسد بالزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ47

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - يحتفل مدحت عبد الهادي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ 47.

بدأ مدحت عبد الهادي مسيرته الكروية بصفوف الزمالك مطلع موسم 1994، واستمر حتى موسم 2000، قبل أن يخوض تجربة احترافية صغيرة لمدة موسم بصفوف كوجالى التركي لمدة موسم، وهو 2000 – 2001، ثم عاد مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء ليستمر حتى موسم 2006، قبل أن يرحل مرة ثانية موسم 2006-2007 لصفوف بتروجت؛ حيث اعتزل بعد موسمين.

ولد عبد الهادي 12 يوليو عام 1974، ويُعد واحدًا من نجوم خط الدفاع في القلعة البيضاء.

بدأ انضمامه للمنتخب في عام 1995 مع محسن صالح، من خلال مباراة أمام أي سي روما الإيطالي أقيمت في مصر، ثم تواصل المشوار وحقق ذهبية دورة الألعاب الأفريقية في زيمبابوي، وبطولة أمم إفريقيا 1998 مع الراحل محمود الجوهري، ولعب بصفوف المنتخب حتى عام 2004.

وخاض خلال مسيرته الدولية 39 مباراة مع منتخب مصر، أحرز خلالهم هدفًا وتعرض للطرد مرة وحيدة.

لقبه جمهور الأبيض بلقب قلب الأسد، بعدما جاء وتحامل على نفسه في أكثر من مباراة رغم إصابته، لعل أبرزها مباراة الترجي التونسي بمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، التي حصد الزمالك لقبها، بعدما شارك رغم تعرضه لإصابة قوية في الكتف.

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