تراند الفن: “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” يواصل تصدر شباك تذاكر السينما

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - حقّق فيلم كريم عبد العزيز، الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” أعلى إيرادات، أمس الاثنين، حيث وصلت إيراداته إلى 1،086،209 جنيهًا، بشباك التذاكر في السينما المصرية.

وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله – وائل عبد الله.

وجاء فيلم “مش أنا” لتامر حسني في المرتبة الثانية بإيرادات شباك التذاكر، حيث حقق 676 ألف، و265 جنيها مصريا.

وفيلم “مش أنا”، بطولة كل من تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

وحصد فيلم “أحمد نوتردام” المرتبة الثالثة، محققا 33 ألف و784 جنيها، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

وفي المرتبة الرابعة جاء فيلم “ديدو” بـ15 ألفًا و51 جنيهًا مصريًا، وهو تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

وحصد فيلم “ماما حامل” المركز الخامس، بإيرادات وصلت إلى 8 ألاف و51 جنيها، والفيلم تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

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