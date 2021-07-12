فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، المهندس هشام ‏السعيد، إن تطبيق نظام البطاقة الذكية سيشمل جميع الحجاج هذا ‏العام 1442هـ. وأشار “السعيد” خلال مداخلة في برنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إلى أن هذه ‏البطاقة ستحتوي على كل المعلومات الخاصة بالحاج، وخاصة ‏الصحية. وأوضح أنه عند تعرض الحاج لأي طارئ صحي، يستطيع المسعف من ‏خلال عمل “سكان” للبطاقة التعرف على التاريخ الصحي للحاج.‏ ولفت إلى مميزات البطاقة الذكية، وتشمل أنه في حال فقدان ‏الحاج لموقع مخيمه، يمكن من خلال مراكز الخدمة الذاتية في ‏المشاعر المقدسة وعن طريق البطاقة توجيهه للموقع ‏المراد.‏ وأردف أنه -بالتعاون مع البنك المركزي- سيتم تطوير هذه ‏البطاقة وتحويلها لمحفظة ذكية يستطيع الحاج من خلالها شراء ‏كل ما يحتاجه دون الحاجة لبطاقة الصراف الآلي.‏

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعميم من “الحج والعمرة” بشأن البطاقة الذكية للحجاج.. والكشف عن مميزاتها _”فيديو” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.