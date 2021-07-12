تراند الفن: شاهد: لحظة النطق بالحكم على باسم عوض الله بالسجن 15 عامًا في قضية الفتنة بالأردن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 8 زيارة

صحيفة المرصد: عرضت وسائل إعلام محلية صورا لرئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله خلال جلسة نطق الحكم في قضية “الفتنة”. وأظهرت صورة عوض الله داخل أروقة المحكمة لسماع النطق في قضية “الفتنة”، بحسب “روسيا اليوم”. ومن جهته، قال رئيس محكمة قضية “الفتنة” بالأردن “المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى”.

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