تراند الفن: ندب لجنة فنية لفحص سلامة “ونش” تسبب في مصرع عريس وصديقه بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - قررت نيابة المنتزه بالإسكندرية، حبس سائق رافعة “ونش”، 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر مصرع شابين أحدهما عريس لسقوطهما من أعلاه خلال عملية رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد شرق الإسكندرية.

وطلبت النيابة استدعاء مالك الشركة المُخصصة لرفع الأثاث، للاستفسار حول قواعد الأمان المُتبعة، كما طلبت ندب لجنة فحص فني لمعاينة الرافعة وتحديد مدى سلامتها، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان لبيان أسباب الحادث.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد صرحت صباح السبت، بدفن جثماني شابين لقيا مصرعها الجمعة، بعد تعرضهما للسقوط من أعلى رافعة أثاث أثناء نقل منقولات الزوجية للشقة بالدور الخامس بأحد العقارات بشارع جميلة بوحريد بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية.

وطلبت النيابة سُرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان وأسرة المتوفين عن الحادث.

وخضع شاب يُدعى “محمود.أ.ع.ر” إلى عملية جراحية، بعد سقوطه من أعلى الرافعة التي صعد إليها رفقة أحد أقاربه، ويُدعى “الجبالي.ط.ا”، ليسقطا معا في الحال ويلقي كل منهما مصرعه خلال ساعات قليلة من الحادث.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط رافعة أثاث بشارع جميلة بوحريد بنطاق دائرة القسم ووجود مصابين ووفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وبالمُعاينة والفحص تبين سقوط رافعة أثناء رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد، ما أدى إلى مصرع شاب يُدعي “محمود.أ.ع.ر”، وأحد أقاربه، بالإضافة إلى مصاب آخر تم نقله إلى المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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