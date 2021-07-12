فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: انتقد الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية، قصات الشعر المنتشرة مؤخرًا بين الشباب والتي أثارت جدلاً واسعاً. وقال “أبوهداية في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:”قصّات الشعر المنتشرة الآن بين أشباه الرجال مُقززة وقبيحة، بالإضافة إلى كونها مُحرمة شرعاً لنهي النبي ﷺ عن القزع”. ولفت “أبوهداية”:”هناك من يلبس أساور على يديه، وسلاسل على رقبته، ومعلوم أن هذا محرم”. وأردف:”من أفعال النساء، وهي تقدح في مروءة الرجل وتدل على ميوعته وضعف دينه”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “أبوهداية”: قصات الشعر المنتشرة الآن بين أشباه الرجال “مُقززة وقبيحة”.. ويكشف عن أمور محرمة يفعلها معظم الشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.