تراند الفن: توافد طلاب الشعبة العلمية على اللجان لأداء امتحان اللغة الثانية بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسوان، قبل قليل، إلى لجان امتحان اللغة الفرنسية والألمانية للشعبة العلمية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

ويبدأ امتحان اليوم في العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وظهر تباين آراء طلاب الشعبة الأدبية أمس، حول امتحان اللغة العربية خاصة مع وجود بعض الصعوبات في الأسئلة حيث سيطرت حالة من الحزن في ظل تشابه في الإجابات.

ويخوض ماراثون الثانوية العامة بأسوان 6812 طالب وطالبة في 30 لجنة داخل المحافظة، ويتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أي إصابات أو أضرار.

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