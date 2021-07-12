تراند الفن: “صحة كفر الشيخ”: إعدام 29 طن أغذية فاسدة خلال شهر يونيو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفرالشيخ، إن إدارة الأغذية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ قامت بتكثيف حملات المرور والمتابعة والرقابة لضبط الأسواق إستعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث قامت إدارة الأغذية بالمرور على 395 منشأة وقامت بسحب 543 عينة مواد غذائية.

وتابعت وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن الإدارة لا تدخر جهدًا في ضبط سوق الأغذية داخل محافظة كفرالشيخ وذلك للحفاظ على جودة السلع المقدمة للمواطن.

وأكدت الدكتورة سوسن أنه جري تحرير عدد من المحاضر، بلغت 229 محضر مخالفة، وقامت بالتوصية بغلق 15 منشأة غذائية، كما قامت بإعدام 29229 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك وعدد 10 لتر سوائل غير صالحة للإستهلاك.

وأشارت الدكتورة سوسن إلى أن مديرية الصحة تسعى للحفاظ علي أمان وسلامة المنتج المقدم للمواطن، وتتبع في سبيل الوصول إلى ذلك جميع الوسائل التي تمكنها من أداء عملها المنوط بها.

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