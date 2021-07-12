تراند الفن: نهاية مأساوية لشقيق مطرب مصري شهير بعد هروبه من مصحة لعلاج الإدمان!

صحيفة المرصد: توفي شقيق مطرب شهير غرقا بترعة المريوطية بعد هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا، قرب منتصف ليل الأحد، من عاملين في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين، بهروب شاب بعد إيداع والده له في المصحة بيوم واحد وخلال محاولة العاملين اللحاق به قفز في ترعة المريوطية ولم ينجحوا في إنقاذه.

وكشفت التحقيقات أن الغريق يدعى كريم صبري (33 عاما) ومدون في بطاقة تحقيق الشخصية أنه مطرب، كما أنه شقيق المطرب الشهير رامي صبري.

وتبين أن المتوفي أدخلته عائلته المصحة بدعوى العلاج من الإدمان، لكنه رفض التواجد بها فغافل العاملين وهرب وحدث ما حدث.