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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 37 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: توفي شقيق مطرب شهير غرقا بترعة المريوطية بعد هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة.
وكشفت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا، قرب منتصف ليل الأحد، من عاملين في مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين، بهروب شاب بعد إيداع والده له في المصحة بيوم واحد وخلال محاولة العاملين اللحاق به قفز في ترعة المريوطية ولم ينجحوا في إنقاذه.
وكشفت التحقيقات أن الغريق يدعى كريم صبري (33 عاما) ومدون في بطاقة تحقيق الشخصية أنه مطرب، كما أنه شقيق المطرب الشهير رامي صبري.
وتبين أن المتوفي أدخلته عائلته المصحة بدعوى العلاج من الإدمان، لكنه رفض التواجد بها فغافل العاملين وهرب وحدث ما حدث.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: نهاية مأساوية لشقيق مطرب مصري شهير بعد هروبه من مصحة لعلاج الإدمان! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.