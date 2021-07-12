تراند الفن: فوائد مذهلة لن تتخيلها.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول عصير الطماطم يومياً!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أثبتت دراسة علمية، أن عصير الطماطم يحتوي على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل غابا، وهو حمض أميني طبيعي يعمل كناقل عصبي للدماغ، والليكوبين، وهو صبغة طبيعية تعطي الطماطم اللون الأحمر وجليكوسيد الستيرويد سبيروسولان.

ويمد عصير الطماطم الجسم بالعديد من الفوائد الصحية:1. يخفض الكولسترول: يساعد عصير الطماطم، على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة في الجسم، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين والسكتة الدماغية ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

2. يعالج مرض السكري: يساعد عصير الطماطم، باعتباره ناهض ألفا PPAR، في خفض مستويات الكوليسترول والغلوكوز المرتفعة ويمكن أن يسهم في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر ومرضى السكري.

3. يقوي جهاز المناعة: عصير الطماطم غني بمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة في الجسم، كما يُعرف وجود الكاروتينات القوية مثل الليكوبين وبيتا كاروتين في عصير الطماطم بتأثيره المناعي.

4. يقي من السرطان: يتميز الليكوبين في عصير الطماطم على خصائص وقائية من السرطان، حيث يرتبط استهلاك منتجات الطماطم بتقليل الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل الرئة والمعدة والثدي والبروستاتا، بحسب “العربية نت”.

5. يقلل أمراض القلب:يرتبط استهلاك عصير الطماطم بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة الالتهابية وغير المعدية مثل أمراض القلب.

6. يساعد في إنقاص الوزن:قد يكون شرب عصير الطماطم من أبسط الطرق لتقليل الوزن، حيث يمكن أن يساعد عصير الطماطم في تقليل السيتوكينات الالتهابية، التي يرتبط تركيزها العالي بالسمنة أو زيادة وزن الجسم وكتلة الدهون وكتلة العضلات ومحيط الخصر.

7. يعالج الاكتئاب والقلق: يحتوي عصير الطماطم على مستويات كبيرة من الليكوبين وحمض غابا الأميني، ومن المعروف أن هذين المركبين يخففان من العديد من الأعراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق وتقلب الحالة المزاجية.

8. يقاوم الجفاف: يساعد تناول عصير الطماطم في منع الجفاف والوقاية من الإصابة بالأمراض ذات الصلة.

9. يقلل هشاشة العظام: يساعد الليكوبين، المتوافر بكميات كبيرة في عصير الطماطم، في تقليل علامة ارتشاف العظام N-telopeptide (NTx) والإجهاد التأكسدي بسبب قدرته المضادة للأكسدة، وبالتالي يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

10. يعمل كعامل مضاد للشيخوخة: يحتوي عصير الطماطم على الكاروتينات التي تعد مركبًا طبيعيًا مضادًا للشيخوخة، ويمكن أن يساعد تضمين عصير الطماطم في النظام الغذائي اليومي في منع تلف الخلايا، الذي تسببه الجذور الحرة وتعزيز تجديد الخلايا.