تراند الفن: بدء دخول طلاب الشعبة العلمية بالأقصر اللجان استعدادا لأداء امتحان اللغة الإنجليزية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - شهدت لجان الأقصر، في اليوم الثالث من انطلاق ماراثون الثانوية العامة، عملية تأمين مشددة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب قبل دخول اللجان.

وتوافد طلاب الشعبة العلمية بالصف الثالث الثانوي بمحافظة الأقصر،اليوم الاثنين، على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بثالث أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وفق نظام التقييم الجديد.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، انتهاء مديرية التربية والتعليم من تنفيذ جميع الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا لبدء امتحانات الثانوية العامة 2020/2021.

ووجه المحافظ بالالتزام بتطبيق الإجراءات اللازمة كتوفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية بين الطلاب، وتوفير أدوات ومستلزمات التعقيم، وكذا والتطهير والكشف الحراري أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مع التأكيد على توافر سيارة إسعاف، وطبيب معالج بكل لجنة مع توفير مديرية الصحة لقاح كورونا لجميع المراقبين باللجان.

واطمأن المحافظ على خطة تأمين خط سير أوراق الأسئلة والإجابات ذهابًا وإيابًا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن.

ووافق على توفير محولات الكهرباء مع توفير مياه الشرب بجميع اللجان، مؤكدًا ضرورة متابعة سير عملية الامتحانات يوميًا ومواجهة أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن.

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