فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أقدم سائق 46

سنة، على قتل زوجةه الثانية «خادمة» 44 سنة لشكه في سلوكها، حيث جردها من ملابسها

وسدد لها عدة طعنات حتى أزهق روحها، وانتظر بجوار جثتها حتى تم القبض عليه.

وجرت تحريات

المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،

واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس

مباحث القطاع، العقيد هاني شعراوي مفتش المباحث.

وذكرت التحريات

أن المتهم نفذ جريمته بعد أن استغل هدوء المنطقة وانشغالهم بمشاهدة مباراة الأهلي،

واتجه إلى مطبخ الشقة، واستل سكينا وتوجه إلى غرفة النوم، وكتم أنفاس زوجةه وجردها

من ملابسها وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

وانتقل فريق من

المباحث إلى مسرح الجريمة، وألقي القبض على المتهم، وأخطرت النيابة التي باشرت

التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتهز فرصة مباراة الأهلي وجرد زوجته من ملابسها ثم قتلها لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.