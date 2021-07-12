فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت وزيرة

الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الاثنين، أن روسيا يمكنها أن تسعى

لإقناع إثيوبيا بتحكيم صوت العقل في قضية سد النهضة.

وقالت المهدي في

تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن مباحثاتها في روسيا ستتضمن شرح

وتوضيح موقف السودان إزاء قضية سد النهضة وسلوك إثيوبيا المتعنت.

وأشارت المهدي

إلى الشركات الروسية في السودان ستستمر في عملها، مضيفة: “نسعى لجذب المزيد من

الشركات والاستثمارات الروسية ويمكن للسودان أن يكون سوقًا للمعدات الروسية”.

وكان ساميويل

وربيرج الناطق الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن الإدارة الأمريكية لا تري حلا لأزمة سد النهضة سوي الحل

الدبلوماسي، مؤكدا أن قضية سد النهضة مهمة جدا بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأشار وربيرج إلى

أن واشنطن لا تدعم أي حل عسكري لأزمة سد النهضة، مكررًا دعوته لجميع الأطراف

للتفاوض.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.