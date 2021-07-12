تراند الفن: بعد يومين من طرحها.. “الدنيا بترقص” لعمرو دياب تقترب من 4 مليون مشاهدة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - حققت أغنية “الدنيا بترقص” للهضبة عمرو دياب أكثر من 3 مليون مشاهدة، وذلك بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب فيديو كليب أغنيته الجديدة “الدنيا بترقص”، وظهر الهضبة خلال الأغنية في أجواء صيفية مبهجة، حيث تعد هذه الأغنية أولى أغانية التي يطرحها في صيف 2021 وذلك بالتعاون مع فودافون.

يشار إلى أن أغنية “الدنيا بترقص” من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وإخراج طارق العريان.

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا في “Jeddah Super Dome”، أكبر قبة في العالم، والتي تم افتتاحها مُؤخرًا، ليكون حفل الهضبة هو الأول فيها، وتألق بمجموعة من أشهر أغانيه، خاصة أغاني ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”، كما قدّم مجموعة من أشهر أغانيه منها “أجمل عيون”، “يا ساحر”، “قمرين” وسط تفاعل كبير من جمهوره.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.