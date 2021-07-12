تراند الفن: مهندس سعودي يقدم مقترحاً بديلاً لمضيق هرمز

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏19 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد : اقترح المهندس عبدالعزيز السحيباني شق قناة (بحرية) تربط الخليج العربي ببحر العرب عبر الربع الخالي وعمان. وقال في تغريدة بحسابه بتويتر : “80 ٪ من مسار القناة عبارة عن رمال يسهل إزاحتها وجزء من المسار (أقل ) من منسوب البحر..” وأشار إلى أن ذلك سيكون بديل لمضيق هرمز، وسيفتح المجال لإنشاء مشاريع ضخمة للثروة السمكية وزراعة ملحية (الأرز) ومشاريع سياحية(بحيرات).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.