تراند الفن: مدير المخابرات اللبناني الأسبق أمام القضاء في انفجار مرفأ بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أفادت وسائل إعلامية لبنانية، أن مدير المخابرات اللبنانية الأسبق العميد كميل ضاهر، سيمثل أمام المحكمة للتحقيق في حادثة انفجار مرفأ بيروت.

وأسفر انفجار الرابع من أغسطس في ميناء بيروت عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة نحو 6500 وإلحاق أضرار بمليارات الدولارات، وذلك بعد انفجار ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، حيث تم تخزينها في المنشأة لنحو ست سنوات.

واعتقلت السلطات اللبنانية أكثر من 20 شخصًا، العديد منهم من مسؤولي الموانئ والجمارك، منذ ذلك الحين، بسبب اتهامهم في التفجير.

وفي شهر أكتوبر الماضي، تلقى القاضي المكلف بالتحقيق في الانفجار الضخم الذي دمر مرفأ بيروت تقريرًا من مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة (إف. بي. أي) حول تحقيقه الخاص في الانفجار.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القاضي تلقى تقريرا من مكتب التحقيقات الاتحادي، مضيفةً أنه لا يزال ينتظر تقارير مماثلة من خبراء متفجرات فرنسيين وبريطانيين. ولم يتضمن الخبر تفاصيل عن محتوى التقرير.

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