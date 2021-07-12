فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 صباحاً - هاجم محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، فاروق جعفر نجم

ومدرب الزمالك السابق، مؤكدا إنه كان لاعب كرة جيد.

وأضاف صديق في تصريحات مع برنامج “البلدوزر” عبر قناة “الشمس”،

أن فاروق جعفر لم ينجح في تحقيق أي نجاح في مجال التدريب بل على العكس ساهم في هبوط

عدد من الفرق للدرجه الثانية، مشددا علي أن إطلاق لقب “ملك النص” أمر “غريب” خاصة وأن

هناك العديد من اللاعبين أفضل منه.

وتابع أن فاروق جعفر أثناء تدريبه للزمالك سبق وصرح، قائلا:

“الزمالك معندوش أي موارد دخل واللاعيبه ريحتها وحشه ومفيش مسحوق في النادي نغسل التيشرتات”.

وأكمل أن تصريحه وقتها كان مثير للدهشة ولكنه كان يقصد التأكيد

على ضعف الإمكانيات المادية في الزمالك.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فاروق جعفر:«لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق نغسل التيشرتات» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.