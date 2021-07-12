تراند الفن: “يجهلها الكثيرون”..فوائد “مذهلة” لاستخدام الدرج يوميا بدلا من المصعد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏32 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد: مدرب اللياقة البدنية الروسي، ييفغيني شوفاكين،إن الحالة الصحية للجسم تتغير إذا استبدلنا المصعد بالدرج العادي.

وأوضح : “إن صعود الدرج كل يوم، يعمل على تقوية عضلات الفخذين والبطن والساقين والأرداف، وللحصول على تأثير أكبر، يمكنك اتخاذ خطوة أوسع، والحفاظ على وضعك وعدم إجهاد عضلات البطن والأرداف عمدا”.حسب وكالة “سبوتنيك”.

وأضاف: “هذا سيقوي القلب والأوعية الدموية ويساعد عمل الجهاز التنفسي”. وتابع “سيكون التأثير ملحوظًا إذا بدأت في الصعود إلى الطوابق العليا بشكل منهجي ومنتظم”.

وأوضح شوفاكين أن “تطوير آلة تمارين الكارديو الكهربائي الشهيرة على أساس المشي على الدرج. ومع ذلك، من أجل استخدامها، تحتاج إلى قضاء بعض الوقت في صالة الألعاب الرياضية، في حين أن الدرج الموجود عند المدخل متاح بشكل مجاني ودون موعد مسبق”.

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