تراند الفن: محافظ المنوفية يوضح موقف أراضي الوادي الجديد بعد إثارة الجدل حول التقديم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 صباحاً - كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حقيقة فتح باب التقديم لأراضي الوادي الجديد، والتي تم الاتفاق عليها في بروتوكول مع محافظ الوادي الجديد برعاية رئاسة مجلس الوزراء، لخلق مجتمعات جديدة في المحافظة وفتح فرص عمل.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال تصريحات خاصة لـ“القاهرة 24” على أنه لم يقرر فتح باب التقديم على أراضي الوادي الجديد، لوجود بعض البنود التى لم يتم الانتهاء منها بعد، وعند الانتهاء بالتنسيق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سيتم الإعلان الفوري عنها أمام أهالي محافظة المنوفية.

وأرسل محافظ المنوفية رسالة طمأنينة لأهالي المنوفية، بعد حالة من الجدل الكبير التى صاحبت نشر إعلان، عن فتح باب التقديم على أراضي الوادي الجديد على إحدى صفحات مجالس المدن، وتم حذف الإعلان، بعد تناقل المواقع والجرائد والمواطنين على مواقع السوشيال ميديا، متسائلين عن سبب حذف الإعلان.

وكان محافظ الوادي الجديد قد عقد اجتماعا مع عدد من المحافظين المستفيدين من المشروع، عبر الفيديو كونفرانس، وحضر اجتماع المحافظين، كل عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأساتذة جامعتي كفر الشيخ والمنوفية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات الثلاث، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك، الذي تم توقيعه بشأن خطة الجذب السكاني، التي تنفذها المحافظة لتوطين عدد من الأسر من محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على تقديم كافة التيسيرات والخدمات للأسر المستفيدة من المشروع، بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة، وفتح آفاق استثمارية جديدة بالمناطق الغير مأهولة بالسكان، وحل مشكلة التكدس السكاني بمحافظات الدلتا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.