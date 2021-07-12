تراند الفن: باتريس كارتيرون: لو كنت موجودًا في نهائي إفريقيا لتغيرت النتيجة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي جمع بين فريقه ونظيره الأهلي.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: “إنه لا يريد أن يكون مغرورا، ولكن لو كنت متواجدا رفقة الزمالك في هذا اللقاء لتغيرت النتيجة”.

وتابع باتريس كارتيرون حديثه” إنه لم يستطع مشاهدة نهائي دوري أبطال إفريقيا مباشر، لأنها كانت صعبة بالنسبة له، ثم تابعها عقب نهاية المباراة”.

واستكمل: “كنت حزين بسبب خسارة الزمالك في المباراة، وهو نفس الحال للاعبين”.

وأردف: “لو كنت موجودا في هذه الفترة لم أكن امنح اللاعبين فترة راحة، بل بالعكس كنت ساستغل فترة التوقف الدولي، واضع اللاعبين في معسكر مغلق حتي اتجنب الفترة الحرجة بسبب فيروس كورونا المستجد”.

وأردف: “لو دخل لاعبو الزمالك معسكرا مغلقا، لم يكن سيخوض المباراة بصفوف غير مكتملة مثلما حدث”

واختتم حديثه:” الأهلي خاص مباراة النهائي بصفوف مكتملة، ولم يعاني من أي غيابات مثلما عاني فريق الزمالك”.

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