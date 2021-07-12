تراند الفن: باتريس كارتيرون: فرجاني ساسي سيندم على رحيله عن الزمالك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 صباحاً - علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على الطريقة التي رحل بها التونسي فرجاني ساسي لاعب الفارس الأبيض.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: “إنه شعر في الأسابيع الأخيرة باقتراب رحيل ساسي وأعد نفسه لهذا الأمر”.

وواصل حديثه قائلًا:” لم يكن لدينا خيار آخر بعد رحيل فرجاني سوى البحث عن بدائل، لكن في حالة انتهاء الدوري في موعده كنت واثقا أنه لن يرحل”.

واستكمل كارتيرون عن رحيل التونسي:” ما حدث هو طريقة من وكيل اللاعب للضغط على النادي، وحزين على رحيل فرجاني بهذه الطريقة، وكنت أتمنى أن يستمر لنهاية الموسم “.

وأوضح أن اللاعب لم يقل له بشكل مباشر، أنه سيرحل لافتا أنه لن يعود مرة أخرى، والجماهير هنا كانت تعشقه وهو أمر مؤسف أن يرحل قبل نهاية الدوري.

وواصل:” ما حدث مع ساسي يجعلنا نعيد التفكير في بعض الأمور بشأن عقود اللاعبين، ولذلك قمنا بالتجديد مع زيزو والونش، وكذلك يجب علينا الحديث مع بنشرقي مبكرا حتى لا يتكرر الأمر”.

وأتم تصريحاته:” في يوم من الأيام سيندم ساسي على رحيله، وسيكون أمر مؤسف بالنسبة له، ولا اعتقد أنه سيعود مرة أخرى”.

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