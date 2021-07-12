فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 صباحاً - حذر الإعلامي عمرو أديب، من احتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي،

مؤكدا أن هناك أحاديث تتردد بقوة خلال الفترة الأخيرة عن هذا الأمر.

وقال عمرو أديب،

في برنامجه الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، :”هناك كلام عن أن سد النهضة هيقع وينهار”،

متابعا أنه في حال انهيار سد النهضة الإثيوبي المياه ستعبر كوبري قصر النيل بوسط القاهرة.

وأضاف مقدم برنامج

الحكاية، أن هناك مشاكل هندسية كبيرة في أعمال إنشاءات سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه قال زكي

البحيري أستاذ بجامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية، إنه هناك أزمة في إنشاء سد

النهضة الإثيوبي، وكلها مشاكل هندسية، موضحا أنه تم بناء السد بطريقة لا يحتمل بمعدل

3 مرات أكثر.

وأكد أستاذ بـ جامعة المنصورة وخبير الدراسات الإفريقية،

سد النهضة الإثيوبي تم بناءه بشكل عشوائي ودون دراسات تحدد كل التفاصيل، مشيرا إلى

أن انهيار سد النهضة الإثيوبي يعد خطر على الجميع بعد اكتمال تخزين الملء الثاني.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عمرو أديب يفجر مفاجأة صادمة عن سد النهضة: المياه ستغمر القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.