تراند الفن: رئيس الوزراء الإسرائيلي: دولة عربية على حافة الانهيار بسبب إيران

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏39 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن لبنان أصبح حاليا على حافة الانهيار نتيجة لـ”استيلاء إيران” عليه.

وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: “الدولة اللبنانية توجد على حافة الانهيار مثلها مثل جميع الدول التي تستولي عليها إيران، وهذه المرة المواطنون اللبنانيون يدفعون الثمن، ويجب الفهم أن اللبنانيين يدفعون ثمنا باهظا بسبب استيلاء إيران على دولتهم”.

وشدد بينيت أنه ووزيري الخارجية يائير لابيد والدفاع بيني غانتس يتابعون الوضع في لبنان عن كثب، مضيفا أن إسرائيل “ستبقى على أهبة الاستعداد”.

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