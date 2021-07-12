تراند الفن: توضيح من الصحة بشأن فعالية الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” في حال زادت الفترة بين الجرعتين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة

صحيفة المرصد: أوضحت وزارة الصحة مدى فقدان الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” لمفعولها في حال زادت الفترة بين جرعتي اللقاح.

وقالت الوزارة، أنه يمكن أخذ الجرعة الثانية من لقاح فيروس “كورونا” بعد 42 يوماً من أخذ الجرعة الأولى. مضيفة أن الجرعة الأولى لا تفقد مفعولها إذا زادت المدة حتى أخذ الجرعة الثانية.

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