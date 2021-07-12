تراند الفن: يساهم في تحسين القدرة الإدراكية.. تعرف على فوائد تقديم الأسماك للأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تعد وجبة الأسماك من الأطعمة الهامة والمفيدة للكبار والصغار، نظرًا لإحتوائها على أحماض الأوميجا 3 بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما أنها لا تحتوي على دهون ضارة تؤدي إلى زيادة معدل الكوليسترول في الجسم، وهناك فوائد خاصة للأسماك عندما يتناولها الأطفال.

1 – تساهم الأسماك في تحسين القدرة الإدراكية لدى الطفل، وبالتالي تعزيز تركيزه وذكائه وذلك بفضل الأوميجا 3.

2 – تمتلك وجبة الأسماك بروتينات غير دهنية مفيدة لصحة الطفل.

3 – يساعد السمك الرضيع على النوم الهاديء والمتواصل وعدم تعرضه للأرق.

4-يساعد السمك على نمو العظام وعضلات الطفل وكذلك أسنانه، وذلك لأنه يحتوي السمك على كمية وفيرة من فيتامين د.

ينصح بتقديم السمك للطفل من بداية الشهر السادس، يمكن أن تقدم الأم السمك لطفلها في الشهر السادس، فهو العمر المناسب لتقديم بعض الأطعمة الصلبة له.

لا يفضل أن يكون السمك هو الطعام الصلب الأول الذي يقدم للطفل، ولكن ينصح بتقديمه له بعد اعتياده على الفواكه أو الخضروات.

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