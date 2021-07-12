تراند الفن: تعليم النواب تبحث إنشاء مدارس بالقرى المحرومة من المدارس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تبحث لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الاثنين طلبي الإحاطة المقدمين من النائب طه بهجت بشأن إنشاء مدارس بالقرى المحرومة من المدارس وإنشاء مدارس التعليم الأساسي بعدد من القرى وإقامة مبنى لديوان عام إدارة الفشن.

فيما انتقدت النائبة سكينة سلامة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تداول امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم، بعد ساعة ونصف من انعقاد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة تلك الواقعة بالفشل الذريع لوزارة التربية والتعليم.

وقالت النائبة سكينة سلامة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنها فوجئت بإرسال الامتحان ونموذج الإجابة، على “واتس آب” الخاص بها، مؤكدة أن لجنة التعليم ستستدعي القائمين على منظومة الامتحانات، للتعرف منهم على أسباب تسريب امتحان اللغة العربية.

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