تراند الفن: اليوم.. استمرار تسليم امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يستمر، اليوم الاثنين، استلام نماذج إجابات امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للجان الثانوية العامة وذلك بعد إتاحتها عبر موقع الوزارة في 3 يوليو الماضي.

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية، اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

فيما نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان مادة اللغة العربية للمدارس الدولية للعام الدراسي 2021/2020، وذلك عبر الرابط التالي.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

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