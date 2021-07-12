تراند الفن: وزيرة الهجرة: مصر أول دولة بالعالم تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه من المهم نقل المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور”، إلى الجيلين الثاني والثالث من شعوب الدول الثلاثة، ومن هنا جاء التوافق على فاعليات النسخة الرابعة ليتعرفوا على معالم الدول الثلاث والقواسم التاريخية المشتركة، والتأكيد على مفهوم الجذور المصرية، مؤكدة أن المبادرة بدأت من مصر لتصبح أول دولة في العالم احتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم إن هذه النسخة جاءت وفقا لما تم الاتفاق عليه في زيارتها إلى نيقوسيا ولقائها الثلاثي مع نظيريها، كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين.

وأوضحت الوزيرة أن الزيارة تأتي بمشاركة عدد محدود من الشباب تماشيا مع الإجراءات الاحترازية ومنعا لانتشار وباء كورونا، حيث يشارك 5 شباب من كل دولة، وتبدأ الفاعليات من قاعدة رأس التين البحرية، وبعدها مكتبة الإسكندرية، للتعرف على المعالم اليونانية التي تزخر بها المدينة، وكذلك زيارة بطريركية الروم الأرثوذكس، والمربع اليوناني والأماكن التي شهدت حياة اليونانيين والقبارصة.

كما توجهت وزيرة الهجرة بالشكر إلى فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، وكوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، على هذا التعاون الكبير والتنسيق المستمر بشأن برنامج هذه الزيارة الذي يبدأ من الإسكندرية، مرورا بقناة السويس والإسماعيلية، والبرلمان المصري والمتحف القومي للحضارة والأهرامات، وغيرها من المعالم التي يزورها الشباب.

وأكدت الوزيرة أن الشباب سيقدمون مذكرة مكتوبة إلى الرؤساء الثلاث يوضحون ما استفادوه خلال الزيارة من التعرف على القواسم المشتركة وكيفية تطوير المبادرة وتوظيف نتائجها بأهداف الشباب وأفكارهم، في ظل حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرار وبناء المستقبل.

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