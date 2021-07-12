تراند الفن: اليوم..”خطة النواب” تناقش تقرير لجنة فحص أعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تناقش اليوم الأثنين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة المالية برقم 76 لسنة 2021 بشأن فحص اعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج بناءً على توصية مجلس النواب.

كما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

وكانت اللجنة قد نظرت يوم الأحد موضوع تحصيل قيمة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة من الأندية ومراكز الشباب بأثر رجعي من 2017 ومشكلة تطبيق وزارة المالية للقيمة المضافة على اشتراكات الأندية الرياضية بأثر رجعي.

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