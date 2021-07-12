تراند الفن: أشكال للسان تدل على صحة الإنسان تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏37 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة

يعتبر لون اللسان المتغير يمكن أن يكشف عن الصحة وشدة المرض، وبالتالي يساعد في تقييم الحالة بشكل مناسب، ومع ذلك، عندما يبدو اللسان وردي اللون، فإنه يؤكد على سلامة الشخص، في حين أن التغيير البسيط أو الضغط أو الألم في اللسان يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية معينة، وذكر موقع “تايمز أوف إنديا”، أشكال اللسان المتغيرة وعلام تدل، كالتالي:

• اللسان الأبيض، يمكن أن يشير الطلاء أو البقع البيضاء إلى حالة صحية خطيرة أو مشكلة تتعلق بالنظافة مثل: داء المبيضات الفموي، وهو فرط نمو فطر المبيضات البيضاء يسبب مرض القلاع الفموي أو أمراض الخميرة الأخرى. C، وتوجد دائمًا في الفم وهي غير ضارة تمامًا، كما أنها تحافظ البكتيريا التكافلية في الجسم، وتعزز المناعة.

• اللسان الأحمر، يمكن أن يكون اللسان الأحمر علامة على نقص بعض العناصر الغذائية أو مشاكل الفم مثل: نقص فيتامين بـ12، ويمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك أو فيتامين ب 12 إلى ظهور احمرار في اللسان، ومن ثم، التأكد من الحاجة إلى زيادة تناول الفيتامينات من خلال اتباع نظام غذائي مغذي.

• التهاب اللسان المهاجر الحميد، إنها حالة غير ضارة وغير معدية تصنع أنماطًا تشبه الخريطة على اللسان، ويمكن أن تكون هذه الحالة من الأعراض الهامة لمختلف أنواع الحساسية أو النقص أو مرض السكري أو الإجهاد.

• اللسان الأسود، من المعروف أن الحليمات الموجودة على ظهارة عضلة اللسان تنمو طوال العمر، لكن النمو المطول بشكل غير عادي لمثل هذه النتوءات المشعرة يمكن أن يكون أكثر عرضة للبكتيريا التي تجعل اللسان أسود اللون، ومن ثم يوصى بنظافة الأسنان الجيدة والمنتظمة لمنع مثل هذه الحالات.، ويظهر اللسان الأسود أيضًا في مرضى السكري أو مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي.

• نسيج اللسان غير المتكافئ بشكل غير طبيعي بصرف النظر عن قضم اللسان عن غير قصد أو تقرحه بسبب وجود شيء ساخن حقًا، إذا بدا اللسان متعرجًا أو متقرحًا، فلا بد من استشارة الطبيب، لأنه يمكن أن يكون مؤشرًا على القرحة أو السرطان أو الجراثيم الفطرية.

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