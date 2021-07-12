تراند الفن: كارتيرون: هذا موقفي من ضم رمضان صبحي.. والتنبؤ ببطل الدوري للموسم الحالي صعب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كشف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية، إنه يريد ضم لاعبين ذوي مهارات قوية، رمضان لاعب مهم وقوي جدًا، وبالطبع يهمنا جدًا أن نضمه.

وواصل الفرنسي: “عندما أتيت إلى الزمالك في المرة الأولي كان من الممكن أن يكون لدينا لاعب مثل عبد الله السعيد، هو استثنائي وحاسم ولديه القدرة على اللعب في جميع الأوقات مثل شيكابالا، ويستطيع أن يصنع الفارق دائما”.

وآثار الفرنسي الجدل حول شارة قيادة الفارس الأبيض قائلا: “عندما توليت قيادة الزمالك سألت نفسي لماذا لا يكون طارق حامد قائد الفريق؟

لكن الأمر هنا يعتمد على الأقدمية.

وأكد باتريس كارتيرون أنه يفضل التواصل مباشرة مع رئيس النادي دون وجود مديرًا للكرة، كما أن منصب مدير الكرة إداري أكثر من كونه فني.

أما عن من يحسم لقب الدوري للموسم الحالي فقد أوضح: “صعب جدًا التنبؤ ببطل الدوري هذا الموسم، منذ أن عدت للزمالك وأنا أسأل نفسي لماذا يفوز الأهلي دائمًا بجميع البطولات؟

المرة الأخيرة التي حصد فيها الزمالك الدوري كان في عام 2014، ومعدل الفريق وقتها نحو 2.28 نقطة في المباراة”.

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