فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف موقع «ويب طب» أضرار الشعرية الشهيرة سريعة التحضير «النودلز».

وبحسب الأطباء فأن الشعرية سريعة التحضير لها عدد من الأضرار والمخاطر الكبيرة على الصحة على النحو التالي: – قد تؤدي إلى الموت

– يصاب من يتناول الشعرية سريعة التحضير بكثرة «3 مرات أسبوعيا لفترة طويلة» من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي متلازمة «الأيض» حيث تحدث مجموعة عمليات تبادلية هرمونية واضطرابات سريرية على خلفية السمنة.

– مع تناول الشعرية بكثرة يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب.

– يصاب من يتناول الشعرية بكثر بالسكري نتيجة الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

– يمكن أن تسبب الشعرية الجلطة الدماغية، بل وقد تؤدي إلى الموت. أمراض الكلى والقلب

– تتقدم أحيانًا متلازمة التمثيل الغذائي، في خطرها عن خطر التدخين، كأحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

– يؤدي تناول الشعرية بكثرة إلى ارتفاع الصوديوم، لأنه يضاف إليها نسبة عالية من جلوتامات أحادية الصوديوم، بغرض تعزيز طعمها وسرعة تحضيرها.

– تصل كميات جلوتامات أحادية الصوديوم في الشعرية في الوجبة الواحدة إلى أكثر من 800 ملغم، وهو أكثر من الكمية المسموح بها في اليوم.

– تلك المادة تساعد في تطور أمراض ارتفاع ضغط الدم والكلى والقلب، كما يشعر بعض الناس بعد تناولها بالصداع. مكونات مسرطنة

– تقلل الشعرية سريعة التحضير من امتصاص الفيتامينات كاملة، أي إنها سوف تمنع امتصاص أي فيتامينات موجودة في أي مواد غذائية مصاحبة لها بالكامل.

– تحتوي الشعرية سريعة التحضير على مكونات مسرطنة، حيث يوجد فيها دهون غير مشبعة، وقد ثبت أن هذه الدهون تزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان وتصلب الشرايين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “توقف عن تناولها فورا”.. 10معلومات طبية “صادمة” بشأن مخاطر تناول النودلز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.