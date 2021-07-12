تراند الفن: محكمة إسرائيلية تسمح بتأجير الأرحام للأزواج المثليين

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للأزواج مثليي الجنس، بالحصول على أبناء باللجوء إلى الحمل البديل، بعدما قضت أمس الأحد، بقانونية تأجير الرحم للأزواج من نفس الجنس.

وحظي قرار المحكمة العبرية بإشادة من قبل مُنظمات حقوق المثليين، فيما عارضت أحزاب المحافظين الإسرائيلية على القرار، مُعللة بأنه لا يمكن أن يتم الزواج بين الأشخاص من نفس الجنس.

وجاء قرار المحكمة العليا في تل أبيب، بناءً على التماس من نشطاء حقوق المثليين، قبل أكثر من عام، بأن حظر تأجير الأرحام للأزواج من نفس الجنس والرجال غير المتزوجين ينتهك حقوقهم، داعية إلى تغيير القواعد.

ووفقًا لوكالة رويترز، طالبت المنظمات لسنوات بالسماح بتأجير الأرحام، باعتباره مُتاحًا بالفعل للأزواج من جنسين مُختلفين والنساء العازبات في إسرائيل.

وتعليقًا على قرار المحكمة العليا العبرية بشأن إمكانية تأجير الأرحام للأزواج المثليين، كتبت وزيرة الصحة في الحكومة الإسرائيلي نيتسان هورويتز على موقع “تويتر”: “أخيرًا المُساواة”، مؤكدة أن الوزارة ستبدأ الاستعدادات اللازمة لدعم قرار المحكمة.

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