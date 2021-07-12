تراند الفن: تشييع جثمان شقيق رامي صبري من مقابر باب الوزير بالقلعة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - يشيع جثمان الفنان الشاب الراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، اليوم الاثنين من مدافن الأسرة باب الوزير بالقلعة عقب صلاة الظهر.

نعى المطرب رامي صبري شقيقه كريم صبري بعد أن توفي غرقًا، داعيًا الله أن يرحمه ويغفر له.

ونشر رامي صبري بحسابه الشخصي على “انستجرام” صورة شقيقه الراحل وعلق عليها: “توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفر له”.

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