تراند الفن: لوحات عالمية.. “المرأة الباكية” بابلو بيكاسو

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏دقيقتين مضت آخر الأخبار 4 زيارة

نشاهد اليوم لوحة جديدة للفنان الإسباني “بابلو بيكاسو” بعنوان “المرأة الباكية” وهي لوحة زيتية مرسومة على قماش كتاني، وقد رسمها بيكاسو عدة مرات حتى وصل لذلك الشكل النهائي لها، ويبدو أن رأسه كان مشغولًا بتلك الفكرة طويلًا لذا عاود رسمها لعدة مرات للوصول لشكل محدد في عقله، ونلاحظ في تلك اللوحة اتباع بيكاسو للمدرسة التكعيبية، والتي اشتهر بها، وصارت من بعده من أشهر وأهم المدارس الفنية في العالم، وهي تصور امرأة حزينة تبك يقال أنها دورا مار حبيبته، التي رسم لوحات عديدة لها، ويقول هو عنها “لقد كانت دورا بالنسبة لي، هي المرأة الباكية دائمًا، وقد كان ذلك مهمًا، لأن النساء عبارة عن آلات من المعاناة” وقد رسمت في عام 1937.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.