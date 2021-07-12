تراند الفن: قصة أغرب من الخيال.. شاهد: أمريكي يخسر 100 كلغم من وزنه ويصبح بطلًا في كمال الأجسام

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف أمريكي ليفي غاريت، عن قصته الملهمة عندما أصر على خسارة ما يزيد عن 100 كيلوغرام من وزنه، وأصبح بطلًا في كمال الأجسام.

وقال “غاريت”: إن المشكلة مع وزنه بدأت في سن المدرسة، حيث كان “شديد التواضع، والانطواء”، ولم يكن يحب أن يتواجد في أي صحبة كبيرة من الأصدقاء، وألا يتعامل مع الغرباء؛ وفقًا لـ”روسيا اليوم”.

وأضاف: أنه في هذه الأثناء كان عليه أن “يكظم” مشاعره، ويبقيها بداخله، بينما استمرت هذه الحالة أثناء سن البلوغ، وفي سن الثانية والثلاثين، بلغ وزنه 185 كيلوغرام تقريبًا.

وتابع “غاريت”: “لقد فقدت الوعي مرة واحدة في العمل، شعرت بألم شديد في الصدر، وفي اليوم التالي ذهبت إلى المستشفى، حيث قاموا بقياس ضغطي، وأصبت حينها بنوبة قلبية”.

واتخذ “غاريت” منذ تلك اللحظة قرارًا حاسمًا بتغيير حياته على نحو جذري. وعلى مدى 3 سنوات، التزم بنظام غذائي صارم، وداوم على الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم تقريبًا، وتمكن في هذه الفترة من إنقاص وزنه بـ104 كلغم.

وأصبح لدى “غاريت” 3900 سعر حراري في نظامه الغذائي اليومي، وأصبح مهتمًا برياضة كمال الأجسام، وأصبح وزنه حوالي 90 كلغم، ويشارك بانتظام في مسابقات كمال الأجسام.