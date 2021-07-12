تراند الفن: جماهير إنجلترا تعتدي على مشجعي إيطاليا في محيط “ويمبلي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - شهد محيط ملعب ويمبلي، اعتداءات من جانب مشجعي منتخب إنجلترا على جماهير منتخب إيطاليا، بعد نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

واعتدى العشرات من جماهير منتخب إنجلترا، على بعض من جماهير منتخب إيطاليا، المتواجدون في محيط ملعب ويمبلي، عقب انتهاء اللقاء الذي أسفر عن تتويج منتخب إيطاليا باللقب الثاني له في التاريخ.

وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا بفوز الأول ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020 على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإَضافي بهدف لكل فريق.

وتمكن منتخب إيطاليا من تسجيل ثلاث ركلات جزاء مقابل ركلتين لصالح إنجلترا.

وبهذه النتيجة حسم منتخب إيطاليا فوزه بشكل رسمي ببطولة يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخه.

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