تراند الفن: الجمهور الإنجليزي يفاجئ المشجعين الإيطاليين بـ”كماشة” أثناء خروجهم من الملعب ويعتدي عليهم بالضرب

صحيفة المرصد : فاجأ الجمهور الإنجليزي، اليوم الأحد، المشجعين الإيطاليين بـ”كماشة” لدى خروجهم من ملعب مباراة نهائي كأس اليورو واعتدى عليهم بالضرب المبرح.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتظار المشجعين الإنجليز خارج ملعب المباراة، والاعتداء بالضرب المبرح على المشجعين الإيطاليين.

وأبانت لقطات لحظة تعرض عدد من المشجعين الإيطاليين للضرب المبرح واللكمات القوية والركل بالأرجل، فيما سقط آخرون أرضًا بسبب قوة الضرب.

جدير بالذكر أن الجماهير الإنجليزية قامت بأعمال شغب قبل المباراة واقتحام للمعلب، فيما اعتدوا على الإيطاليين عقب خسارة منتخب بلادهم في نهائي كأس اليورو.



