- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 35 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : فاجأ الجمهور الإنجليزي، اليوم الأحد، المشجعين الإيطاليين بـ”كماشة” لدى خروجهم من ملعب مباراة نهائي كأس اليورو واعتدى عليهم بالضرب المبرح.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انتظار المشجعين الإنجليز خارج ملعب المباراة، والاعتداء بالضرب المبرح على المشجعين الإيطاليين.
وأبانت لقطات لحظة تعرض عدد من المشجعين الإيطاليين للضرب المبرح واللكمات القوية والركل بالأرجل، فيما سقط آخرون أرضًا بسبب قوة الضرب.
جدير بالذكر أن الجماهير الإنجليزية قامت بأعمال شغب قبل المباراة واقتحام للمعلب، فيما اعتدوا على الإيطاليين عقب خسارة منتخب بلادهم في نهائي كأس اليورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الجمهور الإنجليزي يفاجئ المشجعين الإيطاليين بـ”كماشة” أثناء خروجهم من الملعب ويعتدي عليهم بالضرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.