تراند الفن: أول تعليق من دوناروما بعد تتويج إيطاليا ببطولة يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - علق الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى المنتخب الآزوري بطل كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 على فوز منتخب بلاده بالبطولة الغائبة على حساب إنجلترا الليلة.

وفاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا، اليوم الأحد، رسميا بلقب أفضل لاعب في بطولة يورو 2020، وذلك بعد حصد منتخب بلاده للبطولة.

وقال دوناروما في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” القطرية بعد المباراة: “نحن نعلم إلى أي مدى أتينا، والأشخاص الذين ندين لهم بالحضور إلى هنا، أنا أعمل دائمًا إلى أقصى حد”.

وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا بفوز الأول ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020 على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإَضافي بهدف لكل فريق.

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