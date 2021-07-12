فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - ترجمة حصرية: نشر مسؤولون في ولاية تكساس الأمريكية مقطع فيديو صادم، يظهر الأحداث التي أدت إلى وفاة مارفن سكوت، الذي يعاني من مرض الانفصام في الشخصية، داخل السجن بعد أن تم القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات. يرشونه بالفلفل

وتُظهر اللقطات الأمنية التي كشف عنها مكتب شرطة مقاطعة كولينز ، سكوت صاحب الـ٢٦ عامًا وهو يكافح مع السجانين ، الذين يرشونه بالفلفل، ويقيدونه في سرير ضبط النفس ويضعون غطاءًا على وجهه. أزمة صحية عقلية

وكانت عائلة سكوت ، التي شاهدت مقطع الفيديو بعد وفاته، قد وصفت اللقطات بأنها “مروعة” وقالت إنها تظهره بوضوح في أزمة صحية عقلية، وسبق أن تم تشخيص حالته بأنه مصاب بالفصام. جريمة قتل

يُذكر أن الطبيب الشرعي أكد على أن وفاة سكوت تعد جريمة قتل لكن هيئة المحلفين الكبرى رفضت توجيه الاتهام، فيما تأمل عائلة سكوت في مراجعة هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى الانتهاكات التي تعرض لها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد : سجين أمريكي يلقى مصرعه إثر تعرضه لاعتداء قاسي من قبل السجانين في ولاية تكساس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.