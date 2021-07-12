تراند الفن: أول تعليق من منتخب إنجلترا بعد خسارة يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - علق منتخب إنجلترا على الخسارة المُخزية لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 أمام إيطاليا، والتي جاءت في ملعب ويمبلي بلندن على الأراضي الإنجليزية منذ قليل.

وكتب الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا عبر “تويتر”: “كانت هذه رحلة ما كأمة، كنا متحدون في الإيمان بأنه يمكننا تحقيق شيء مميز بعد أصعب السنوات”.

وتابع: “لم يكن من المفترض أن يكون الأمر كذلك، لكن هذا الفريق بدأ للتو، سيستمرون في جعلك فخورًا، داخل وخارج الملعب”.

وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا بفوز الأول ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وتمكن منتخب إيطاليا من تسجيل ثلاثة ركلات جزاء مقابل ركلتين لصالح إنجلترا.

وبهذه النتيجة يحسم منتخب إيطاليا فوزه بشكل رسمي ببطولة يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخه.

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