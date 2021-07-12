نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الاثنين 12 يوليو 2021 عروض الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الطازج من بنده من العروض التي يرغب عدد كبير من عملاء بنده وهايبر بنده من الحصول عليها والاستفادة منها. ونقدم لكم في هذا المقال عروض بنده السعودية الاثنين وهي العروض التي تسري حتى يوم الثلاثاء المقبل 13 يوليو 2021 وتتوفر هذة العروض في كافة منافذ وفروع بنده السعودية.

عروض بنده السعودية الاثنين

عروض بنده السعودية الاثنين بها تخفيضات علي يوسفي جنوب أفريقي الذي توفره بنده بسعر 5 ريال للكيلو. ويمكنك شراء الكيلو من الكمثري جنوب افريقي والشمام المحلي والتمر الهندي والملفوف الأخضر والليمون بدون بذر كل هذا يمكنك الحصول على الكيلو الواحد بـ 5 ريال. وتشمل عروض بنده الطازج اليوم الاثنين علي أفوكادو كيني بسعر 10 ريال للكيلو. وتضم العروض برتقال للعصير مصري بسعر 20 ريال للكرتون. وتشمل عروض بنده اليوم تمر هندي تايلندي بسعر 5 ريال للصندوق.

عروض بنده اليوم الاثنين

عروض بنده اليوم الاثنين توفر البطاطس المحلية بسعر 5 ريال للكيس. والجزر الاسترالي الطازج بسعر 5 ريال للكيلو. كما توفر تخفيضات بنده اليوم الاثنين قرع محلي 2 كيلو بسعر 5 ريال. وتفاح جالا تشيلي المفضل لدي الكثير بسعر 5 ريال للكيلو الواحد. ويمكن لكل سيدة الحصول علي كوسة محلي كيلو ونصف بسعر 5 ريال. وتحتوي عروض بنده علي الخضروات على الباذنجان مدور محلي كيلو ونصف بسعر 5 ريال. وفلفل حار محلي 2 كيلو بسعر 5 ريال.

عروض بنده الجديدة

اخر عروض بنده السعودية تضم مانجو سنسيشن جازاني الكيلو بسعر 5 ريال. ولمحبي الخيار لعمل السلطة فهو من الخضروات الهامة والمفيدة للغاية توفرة بنده كيلو ونصف بسعر 5 ريال. وتضم عروض بنده الجديدة في السعودية على فلفل أحضر محلي بسعر 5 ريال للكيلو. ولمحبي العنب الأحمر ستجده في بنده بسعر 10 ريال للكيلو. ويمكنك الحصول علي أرز حساوي المحلي 1 كيلو بسعر 20 ريال فقط للحبة الواحدة. وهناك الكثير من الخضروات والفواكة الطازجة التي توفرها شركة بنده في كافة فروعها الخاصة بـ بنده وهايبر بنده وتسري حتي الثلاثاء المقبل.