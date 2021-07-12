طريقه عمل الأكلات السريعة في العراق وتجهيز خبز العروق

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الأكلات السريعة في العراق وتجهيز خبز العروق، يعتبر هذا الخبز من أكثر أنواع الخبز المعروفة في دولة العراق للمحافظة على صحة الجسم، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل خبز العروق بالمكونات والخطوات المطلوبة.

طريقه عمل خبز العروق

المكونات: 250 جرام لحم غنم مفروم، نصف كوب بقدونس نصف كوب زيت ملعقة صغيرة، ملح ثلاث أكواب طحين، خمس عيدان بصل

كوب ماء ملعقة خميرة، نصف ملعقة فلفل أسود، نصف ملعقة ذرة صفراء، نصف ملعقة كمون.

تجهيز خبز العروق

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء مناسب واضافة فيه الطحين ثم نضع الملح والخميرة ويتم تقليب المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت وتقلب المكونات جديدة.

في الخطوة التالية يتم اضافة الماء بشكل تدريجي مع الاستمرار في عملية تقليب الخليط حتى يتجانس ويصبح متماسك، بعد ذلك يترك العجين جانبا ويتم تغطيته حتى يختمر جيداً.

في الخطوة التالية نقوم بتقطيع البصل بالأوراق ثم نقوم بإضافة وعاء على نار متوسطة ونقوم بوضع الزيت، وبعد ذلك يتم وضع اللحم ثم يتم التقليب حتى يتغير لون اللحم ونقوم بإضافة نصف ملعقة من الفلفل والملح والكمون وتقلب المكونات جيداً.

بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونقوم بإضافة البصل الأخضر والملح واللحم ونضع نصف ملعقة كمون ونقوم بخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة ونقوم بإضافة الزيتون أخذ قطعة من العجين ونقوم بتشكيلها على هيئة ويتم فردها على النار ثم نقوم بتحمير الخبز على الجانبين، وبالتالي يتم تبقى هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية، بعد ذلك يمكن تناول خبز العروق في أي وقت وبالهناء والشفاء.