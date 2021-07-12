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عمر شويل - جدة طريقة تنظيف المنتجات الجلدية والأثاث الأبيض، تنظيف المنتجات الجلدية والأثاث يحتاج إلى طريقة محددة للمحافظة على اللون والشكل بشكل دائم الألوان الفاتحة وتحتاج إلى طريقة محددة لتجنب حدوث أي تأثير، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طريقة تنظيف الأثاث والمصنوعات الجلدية.
طريقه تنظيف المصنوعات الجلدية
لكي تتمكن من تنظيف البقع بدون حدوث تشقق المصنوعات الجلدية يمكن مسح قليل بقطعة من القماش الجاف بشكل دائم للحفظ عليه.
في حاله وجود بقع على الجلد يمكن التخلص منها بطريقة سهلة عن طريق اضافة نشا أو بودرة الأطفال، وتترك على الأقل لمدة أربع ساعات ثم يتم تنظيفة بواسطة المكنسة وبعد ذلك تبدأ بتنظيف المكنسة الكهربائية وتكرار هذه الطريقة حتى تختفي هذه البقع نهائية.
خطوات إزالة بقع الحبر من الجلد الأبيض
في حاله وجود بقع يمكن وضع ورقة بيضاء أو نضع القطن في كحول الايزوبروبيل بعد ذلك يتم تنظيف الجزء الخارجي لمنع انتشار الحبر يتم مسحه بحذر حتى يختفي تماما من على المنتجات الجلدية.
طرق تنظيف المنتجات الجلدية
يمكن أيضا تنظيف المنتجات الجلدية عن طريق اضافة كمية مناسبة من الماء والخل وخلطهم جيدا ثم يتم البدء بمسح المنتجات بقطعة من القماش ثم يتم وضعها في المحلول حتى تختفي البقع، أما في حاله تنظيف المنتجات الجلدية بشكل دائم يجب تقليل كمية الخل للمحافظة عليه.
محلول زيتي لإزالة البقع الجلدية
يمكن أضافه الزيت مع الماء أو يمكن أضافه القليل من عصير الليمون حيث يفضل استخدام زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند ومسح الجلد بهذا المحلول، يمكن أيضا استخدام المساج الزيتي من خلال وضع 15 نقطة على قطعة نظيفة من القماش وتنظيفها وهذا يساعد على زيادة اللمعان.
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