خطوات تحضير النسكافيه بطرق مختلفة ومتنوعة

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عمر شويل - جدة خطوات تحضير النسكافيه بطرق مختلفه ومتنوعة، يعتبر النسكافيه من أكثر المشروبات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص في كل مكان ويوجد بنكهات مختلفة ومتنوعة ويتم تجهيز بالعديد من الطرق الشهية، لهذا سوف نتعرف على طريقة عمل النسكافيه بالحليب بالمكونات والخطوات بالتفصيل.

طريقة عمل النسكافيه بالحليب

المكونات: ثلاث ملاعق من القهوة المطحونة، نصف كوب حليب، ثلاث أرباع، كوب ماء، سكر على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في الخطوه الأولى نقوم باضافة القهوة في المكنة الخاصه بها ثم نقوم بوضع الماء ويتم رفع درجة الحرارة بعد ذلك يجب تقليب القهوة وتقوم باضافة الحليب في وعاء صغير ويتم تشغيل الحرارة على درجة حرارة متوسطة حتى بعد ذلك بعد أن يغلي نقوم بتقليل درجة الحرارة حتى تتمكني من المحافظة على درجة الغليان.

في الخطوة التالية نقوم بوضع القهوة في كوب طويل ثم نقوم باضافة الحليب حتى يتم تبريد القهوة وسوف تلاحظين ظهور طبقة من الرغوة، بعد ذلك نقوم باضافة السكر ويتم تناول القهوة مع الحليب بمذاق شهي ومميز.

طريقه عمل النسكافيه المثلج

يمكنك أيضا عمل النسكافيه المثلج بطريقة مميزة وسهلة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المجهود، ولكن سوف يكون له مذاق مميز ورائع ومختلف عن النسكافيه بالحليب، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل النسكافيه المثلج بطريقة لذيذة ومختلفة وإليكم المكونات والخطوات المطلوبة.

المكونات، ملعقتين من الماء الساخن، ملعقة سكر كوب حليب أو كوب ماء ملعقة كبيره نسكافيه أو قهوة ومكعبات ثلج.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نقوم بخلط الماء الساخن مع القهوه وتقلب جيداً حتى تذوب القهوة تماما بعد ذلك نقوم بوضع الثلج في الزجاج ثم يتم اضافة السكر وذلك على حسب الرغبة.