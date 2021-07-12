تراند الفن: زينة عن أزمة مسلسلها “كله بالحب”: “يحمل أخطاء كثيرة ورضيت بالأمر الواقع”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تحدثت الفنانة زينة لأول مرة عن الأزمات التي لاحقت مسلسها “كله بالحب” الذي قدمت بطولته في الماراثون الرمضاني 2021.

وقالت زينة خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: أنها لم تكن في أفضل حالاتها خلال تقديم المسلسل، مضيفة: “لم أكن أفضل ممثلة ولم أكن في أفضل حالاتي، مش بضحك على نفسي ولا الناس عمري ما هطلع أقول إني كسرت الدنيا وأنا مش كده”.

وتابعت: “المسلسل اتشاف وأحدث تأثيرًا لدى الجمهور، وقصته كانت ظريفة، وفريق العمل كان كويس بس في الآخر كان في غلطات كتير وحاجات أضرت المسلسل، منها تقصير مني لأني صورت قبل ما يكون معايا 30 حلقة واضطريت أن أرضى بالأمر الواقع ومش أحسن حاجة في حياتي”.

وكان مسلسل “كله بالحب” شهد أزمات كثيرة مع انطلاق عرضه بين أبطال العمل وأعلن بعضهم انسحابهم من تصوير المسلسل، مثل أحمد السعدني ثم عاد إلى التصوير مرة أخرى، وذلك بعد إعلان العديد من نجوم المسلس غضبهم من الطريقة التي ظهر بها تتر العمل، وظهور اسم الفنانة زينة 4 مرات في بداية العمل.

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