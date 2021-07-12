تراند الفن: تعرف على سبب إيقاف مباراة إيطاليا وإنجلترا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - توقفت مباراة إيطاليا امام إنجلترا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بالدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني، بسبب اقتحام مشجع إنجلترا ملعب المباراة.

وانتهت أحداث الشوط الثاني بين منتخب إيطاليا أمام إنجلترا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وجاءت تشكيلة إيطاليا الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، إيمرسون.

خط الوسط: باريلا، جورجينهو، فيراتي.

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلي، إنسيني.

وجاءت تشكيلة إنجلترا الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: لوك شو، ستونز، ماجواير، والكر.

خط الوسط: فيليبس، تريبي، رايس.

خط الهجوم: سترلينج، كين، ماونت.

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